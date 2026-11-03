Under flygproven styrde AI-agenten självständigt flygplanet i scenarier för luftstrid bortom visuell räckvidd (BVR).

Saab har utvecklat egna AI-agenter som fått styra stridsflygplanet Gripen E under testflygningar. Det skriver försvarskoncernen i ett pressmeddelande.

– Vi har inte bara byggt våra egna AI-agenter, vi har också flugit dem. Detta visar vår förmåga att utveckla AI-agenter som kan integreras i operativa stridsflygplan, säger Peter Nilsson, chef för avancerad utveckling inom flygteknik på Saab.

Tekniken ska i framtiden kunna hjälpa piloter att fatta taktiska beslut, eller styra obemannade flygplan som samarbetar med bemannade stridsflygplan.