Sågar Trumps avtal med Iran: ”Fick sig just en läxa”

USA och Iran inledde på söndagen fredssamtalen i Schweiz. Demokraten Rahm Emanuel sågar det avtal som ligger på bordet och är kritisk till Donald Trumps förhandlingsförmåga – och hur han har hanterat Irankriget, enligt Financial Times.

– Han fick sig just en läxa, säger han om uppgörelsen som presenterades i veckan.

Emanuel menar att den iranska regimens position har stärkts av kriget, som visat att landet både kan stå emot amerikanska attacker och sätta världsekonomin i gungning genom att stänga Hormuzsundet.

– Det är den enskilt värsta säkerhetssoppa jag någonsin bevittnat och konkurrensen om den titeln är hård, säger han enligt tidningen.

Emanuel var borgmästare i Chicago under större delen av 10-talet och har dessförinnan bland annat varit stabschef i Vita huset under Barack Obama. Han ses som en möjlig kandidat för Demokraterna i nästa presidentval i USA – även om han i nuläget är en högoddsare.