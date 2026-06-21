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Rahm Emanuel i juni. (Jeff Roberson /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Sågar Trumps avtal med Iran: ”Fick sig just en läxa”

Av Tomas Ekelund
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USA och Iran inledde på söndagen fredssamtalen i Schweiz. Demokraten Rahm Emanuel sågar det avtal som ligger på bordet och är kritisk till Donald Trumps förhandlingsförmåga – och hur han har hanterat Irankriget, enligt Financial Times.

– Han fick sig just en läxa, säger han om uppgörelsen som presenterades i veckan.

Emanuel menar att den iranska regimens position har stärkts av kriget, som visat att landet både kan stå emot amerikanska attacker och sätta världsekonomin i gungning genom att stänga Hormuzsundet.

– Det är den enskilt värsta säkerhetssoppa jag någonsin bevittnat och konkurrensen om den titeln är hård, säger han enligt tidningen.

Emanuel var borgmästare i Chicago under större delen av 10-talet och har dessförinnan bland annat varit stabschef i Vita huset under Barack Obama. Han ses som en möjlig kandidat för Demokraterna i nästa presidentval i USA – även om han i nuläget är en högoddsare.

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bakgrund
 
Rahm Emanuel
Wikipedia (sv)
Rahm Israel Emanuel, född 29 november 1959 i Chicago, Illinois, är en amerikansk demokratisk politiker. Han var borgmästare i sin hemstad Chicago mellan 16 maj 2011 och 20 maj 2019. Tidigare har han bland annat varit ledamot i USA:s representanthus (2003–2009) och Vita husets stabschef (2009–2010).

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