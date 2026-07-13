Scania-ägarens vinst högre än väntat efter tulleffekt

Scanias tyska ägarbolag Traton gör en så kallad omvänd vinstvarning. Lastbilstillverkaren räknar med att det justerade rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgår till 957 miljoner euro, skriver Direkt. Det är drygt 25 procent högre än marknadens förväntningar, enligt Bloombergs sammanställning.

En stor del av det starka resultatet förklaras av att dotterbolaget International Motors har redovisat tullrelaterade fordringar, det vill säga tillgångar som bolaget bedömer kommer att ge framtida betalningar eller återbetalningar.

Samtidigt var nettokassaflödet preliminärt svagare än väntat och landade på minus.