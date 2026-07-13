ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Scania i Södertälje. (Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Scania-ägarens vinst högre än väntat efter tulleffekt

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Scanias tyska ägarbolag Traton gör en så kallad omvänd vinstvarning. Lastbilstillverkaren räknar med att det justerade rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgår till 957 miljoner euro, skriver Direkt. Det är drygt 25 procent högre än marknadens förväntningar, enligt Bloombergs sammanställning.

En stor del av det starka resultatet förklaras av att dotterbolaget International Motors har redovisat tullrelaterade fordringar, det vill säga tillgångar som bolaget bedömer kommer att ge framtida betalningar eller återbetalningar.

Samtidigt var nettokassaflödet preliminärt svagare än väntat och landade på minus.

Delårsrapporten släpps i sin helhet den 23 juli
Direkt  · Ofta betalvägg
Vinsten motsvarar en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent
pressmeddelande · view.news.eu.nasdaq.com
Traton slår analytikernas prognoser för rörelseresultatet (tyska)
www.finanznachrichten.de
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen