Scania om VW:s sparpaket: ”Omöjligt att svara på”

Det är oklart om och hur den Södertäljebaserade lastbilstillverkaren Scania påverkas av ägaren Volkswagens stora sparpaket, som presenterades i torsdags.

– Det är helt omöjligt för oss att svara på. Det här är beslut som tas inom Volkswagen, om det här påverkar oss på längre sikt kan vi inte kommentera, säger Veronica Nilsson, pressansvarig på Scania, till TT.

Volkswagen äger 87,5 procent av aktierna i Traton, som i sin tur äger lastbilsföretagen Scania och MAN.