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Scanias vd Christian Levin. (Claudio Bresciani / TT / TT Nyhetsbyrån)
Industrisatsningarna i norr

Scanias vd tror Stegra klarar sig bättre än Northvolt

Av Andreas Victorzon
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Lastbilstillverkaren Scanias vd Christian Levin ”känner en sorg” över Northvolts konkurs men tror inte att den krisande ståltillverkaren Stegra tvingas gå samma öde till mötes, säger han till DI.

Efter att familjen Wallenberg under våren gick in som ny storägare ser framtiden ljusare ut för tillverkaren av grönt stål, menar han.

– Vi är glada för den ekonomiska räddningsplankan. Vi räknar med att bli stora kunder i framtiden, säger Levin till tidningen.

Scania: En viss andel av lastbilen kommer att bestå av grönt stål
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