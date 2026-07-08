SD vill se ny minister efter valet: ”Byråkratin växer”

Sverigedemokraterna vill införa en ny ministerpost vid en valvinst – en effektiviseringsminister. Det skriver SD-riksdagsledamöterna Tobias Andersson och Josef Fransson i en debattartikel i Expressen.

Enligt förslaget ska ministern ansvara för att effektivisera den offentliga sektorn. Ledamöterna motiverar förslaget med vad de beskriver som en växande byråkrati, skatteslöseri och politiskt missbruk av offentliga medel.

”Effektiviseringsministern ska därför renodla myndigheternas uppdrag, avskaffa egenpåtagna arbetsuppgifter och säkerställa att de fokuserar på det regeringen beslutat. Det innebär också att vissa myndigheter ska slås samman eller läggas ned.”

Den nya ministerposten skulle kunna minska statens utgifter med upp till tio procent, menar de.