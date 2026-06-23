Senaten röstar för att begränsa Trumps krigsmakt

För första gången har USA:s senat röstat igenom en resolution om att Trump ska avsluta kriget i Iran eller kräva kongressens tillstånd för fortsatta militära angrepp, rapporterar amerikanska medier.

Resolutionen röstades igenom med 50 ja mot 48 nej efter att republikanerna Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins och Bill Cassidy gått emot Trump och röstat med Demokraterna.

Representanthuset har redan godkänt resolutionen. Partierna är dock oense om huruvida den är juridiskt tvingande, särskilt efter att USA och Iran ingått ett samförståndsavtal som syftar till att avsluta kriget.