Den sydkoreanska minneskortjätten SK Hynix faller kraftigt på börsen i Seoul efter att aktien rusat i fredags när den gjorde debut på Wall Street.

Aktien inleder veckan på den sydkoreanska börsen med ett fall på över 10 procent. Detta efter att aktien steg med 13 procent i handeln på Nasdaqbörsen i New York i fredags.

Investerare som Bloomberg talat med menar att dagens fall troligen beror på vinsthemtagningar och att handlare valt att köpa depåbevisen som är noterade i New York i stället.

– Dagens nedgång är en typisk ”sälj-på-nyheten”-reaktion, säger Chan H Lee, partner på hedgefonden Petra Capital Management till nyhetsbyrån.

SK Hynix har dragit med sig hela den sydkoreanska börsen i fallet där indexet Kospi faller med över 7 procent.