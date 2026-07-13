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Arkivbild (Ahn Young-joon / AP)
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SK Hynix faller kraftigt på börsen i Seoul

Av Magnus Eriksson
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Den sydkoreanska minneskortjätten SK Hynix faller kraftigt på börsen i Seoul efter att aktien rusat i fredags när den gjorde debut på Wall Street.

Aktien inleder veckan på den sydkoreanska börsen med ett fall på över 10 procent. Detta efter att aktien steg med 13 procent i handeln på Nasdaqbörsen i New York i fredags.

Investerare som Bloomberg talat med menar att dagens fall troligen beror på vinsthemtagningar och att handlare valt att köpa depåbevisen som är noterade i New York i stället.

– Dagens nedgång är en typisk ”sälj-på-nyheten”-reaktion, säger Chan H Lee, partner på hedgefonden Petra Capital Management till nyhetsbyrån.

SK Hynix har dragit med sig hela den sydkoreanska börsen i fallet där indexet Kospi faller med över 7 procent.

SK Hynix har rusat de senaste åren
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CNBC
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