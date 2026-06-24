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Arkivbild. (Ahn Young-joon / AP)
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SK Hynix vill ta in 282 miljarder vid notering i USA

Av Aron Sigblad
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Den sydkoreanska chipjätten och kurskometen SK Hynix väntas ta in motsvarande 282 miljarder kronor vid en dubbelnotering på Nasdaqbörsen. Det framgår av regulatoriska dokument, skriver CNBC.

Första handelsdag väntas bli 10 juli. Bolaget påpekar dock att tidsplanen fortfarande kan ändras.

Syftet med noteringen är att bredda investerarskaran och att ”göra det möjligt för marknaden att värdera bolagets verkliga värde på ett mer korrekt sätt”, skriver bolaget.

”Räknar med att stärka vår position som globalt bolag genom att öka vår närvaro i USA”
CNBC
Noteringen leds av ett konsortium av finansjättar som Bank of America, Citi, Goldman Sachs och JP Morgan
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