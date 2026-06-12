Skadebekymmer i gruppen – Japans kapten är borta

Japans lagkapten Wataru Endo meddelade på torsdagen att han avslutar landslagskarriären då fotskadan som plågat honom under året hindrar honom från spel. Den japanska landslagsledningen behöver nu fundera ut hur de ska ersätta den 33-åriga mittfältskuggen, skriver Reuters.

Japan möter Nederländerna på söndagen i den första matchen i Sveriges grupp, och även Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman har problem. Målvakten Bart Verbruggen knockades i den senaste träningsmatchen och forwarden Memphis Depay har haft skadebekymmer.

– Han är tillbaka och för varje dag som går närmar han sig 100 procents form, säger Koeman om Depay och fortsätter:

– Vi behöver honom om det ska gå bra i den här turneringen, säger Koeman.