Skärgårdskommuner skissar på reträtt från stigande hav

Stigande havsnivåer får flera svenska kommuner i kustbandet att planera för att ”retirera” bebyggelse inåt land. Det framgår av en enkät som Dagens Nyheter har gjort.

I Blekinge kräver exempelvis länsstyrelsen att nybyggnation ska ligga minst 3,9 meter över havet, för att klara kommande decenniers så kallade högvattenhändelser.

– Antingen arbetar man proaktivt med frågan eller så får man hantera de konsekvenser som uppstår när vattnet väl kommer, säger Karin Hjerpe på SMHI till tidningen.