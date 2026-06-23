Skärgårdskommuner skissar på reträtt från stigande hav
Stigande havsnivåer får flera svenska kommuner i kustbandet att planera för att ”retirera” bebyggelse inåt land. Det framgår av en enkät som Dagens Nyheter har gjort.
I Blekinge kräver exempelvis länsstyrelsen att nybyggnation ska ligga minst 3,9 meter över havet, för att klara kommande decenniers så kallade högvattenhändelser.
– Antingen arbetar man proaktivt med frågan eller så får man hantera de konsekvenser som uppstår när vattnet väl kommer, säger Karin Hjerpe på SMHI till tidningen.
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