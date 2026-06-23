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Arkivbild från skärgårdsön Sandhamn utanför Stockholm. (Caisa Rasmussen/TT)
KlimathotetSverige och klimatet

Skärgårdskommuner skissar på reträtt från stigande hav

Av Tomas Ekelund
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Stigande havsnivåer får flera svenska kommuner i kustbandet att planera för att ”retirera” bebyggelse inåt land. Det framgår av en enkät som Dagens Nyheter har gjort.

I Blekinge kräver exempelvis länsstyrelsen att nybyggnation ska ligga minst 3,9 meter över havet, för att klara kommande decenniers så kallade högvattenhändelser.

– Antingen arbetar man proaktivt med frågan eller så får man hantera de konsekvenser som uppstår när vattnet väl kommer, säger Karin Hjerpe på SMHI till tidningen.

22 av de svarande kommunerna uppgav att de planerar för reträtt
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Högvattenhändelser i Sverige
bakgrund · www.smhi.se
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