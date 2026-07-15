S: Enskilda hushåll ska inte drabbas av klimatet

Socialdemokraterna tycker att regeringen måste agera för att husägare inte ska drabbas av konsekvenserna av klimatförändringarna, säger partiets klimat- och miljötalesperson Åsa Westlund till TT.

Framför allt handlar det om att husägarna riskerar stå utan hemförsäkring eller tvingas betala mer, om inte marknaden hittar en lösning på egen hand.

– De här kunderna kommer oförskyllt att bli väldigt olönsamma för bolagen. Om vi inte vill att enskilda ska betala hela priset för klimatförändringar måste vi ta ett gemensamt ansvar, säger hon.

Hon säger att nya hus som byggts trots avrådan inte ska omfattas, utan ska rikta sig mot äldre hus.