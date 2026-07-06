ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Förre Labour-ledaren Keir Starmer i samtal med Skys politikredaktör Beth Rigby. (Stefan Rousseau / AP)
Streamingkriget

Sky köper rivalen ITV – kan stöpa om medielandskapet

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Den brittiska mediejätten Sky köper konkurrenten ITV:s medie- och underhållningsdel för 1,6 miljarder pund, motsvarande drygt 20 miljarder kronor, rapporterar flera medier.

Om affären godkänns av konkurrensmyndigheter skapas en global utmanare till Youtube, Netflix, Amazon och Disney, skriver Reuters.

Affären skulle ha varit otänkbar av just konkurrensskäl för några år sedan, men enligt Sky och ITV kräver de radikala förändringarna på marknaden mer flexibilitet.

Bolagen skulle stå för 70 procent av den brittiska annonsmarknaden
Sky News
Skys vd: Är ett avgörande ögonblick för brittiska tv-marknaden
Reuters  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen