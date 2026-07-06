Sky köper rivalen ITV – kan stöpa om medielandskapet

Den brittiska mediejätten Sky köper konkurrenten ITV:s medie- och underhållningsdel för 1,6 miljarder pund, motsvarande drygt 20 miljarder kronor, rapporterar flera medier.

Om affären godkänns av konkurrensmyndigheter skapas en global utmanare till Youtube, Netflix, Amazon och Disney, skriver Reuters.

Affären skulle ha varit otänkbar av just konkurrensskäl för några år sedan, men enligt Sky och ITV kräver de radikala förändringarna på marknaden mer flexibilitet.