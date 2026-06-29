Slovakien näst på tur – slår värmerekord

Två personer går i en vattenspridare i Rumänien.

Värmerekord efter värmerekord har slagits runt om i Europa. Nu har även Slovakien uppmätt sin högsta temperatur hittills, rapporterar AFP.

Landets meteorologiska institut registrerade 40,5 grader i Muzla, i södra Slovakien, under måndagen. Den extrema värmen, som legat som ett täcke över västra, södra och centrala Europa, rör sig nu österut. Röda varningar för extrem värme har utfärdats i Slovakien, Rumänien och Serbien.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har värmeböljan hittills orsakat över 1 300 dödsfall i Europa sedan den 21 juni.