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Två personer går i en vattenspridare i Rumänien. (Vadim Ghirda /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Slovakien näst på tur – slår värmerekord

Av Adam Lindh
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Värmerekord efter värmerekord har slagits runt om i Europa. Nu har även Slovakien uppmätt sin högsta temperatur hittills, rapporterar AFP.

Landets meteorologiska institut registrerade 40,5 grader i Muzla, i södra Slovakien, under måndagen. Den extrema värmen, som legat som ett täcke över västra, södra och centrala Europa, rör sig nu österut. Röda varningar för extrem värme har utfärdats i Slovakien, Rumänien och Serbien.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har värmeböljan hittills orsakat över 1 300 dödsfall i Europa sedan den 21 juni.

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BBC
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Extremvädret i EuropaEuropaSerbienSlovakienRumänienKlimat & miljö