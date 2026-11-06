Sverigedemokraterna är redo att släppa fram en borgerlig regering även om partiet inte får ministerposter. Det säger SD-ledaren Jimmie Åkesson på en pressträff under fredagen.

Han betonar att partiet kan komma att rösta gult i en statsministeromröstning om Ulf Kristersson, för att sedan gå i opposition. SD blir inte något stödparti i en sådan borgerlig regering, enligt Åkesson.

– You’re on your own, så att säga.

SD-beskedet skulle kunna innebära att Centerpartiet närmar sig högerpartierna. C säger nämligen nej till samarbete med SD, men är öppet för de andra Tidöpartierna. C, L, KD och M skulle tillsammans få 136 mandat i riksdagen, vilket innebär en minoritetsregering.

På pressträffen uttryckte Åkesson också frustration över att Sverige inte fått en ny regering på plats, två månader efter valet.