Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielssons omsusade intervju i DN kan få stora konsekvenser för regeringsbildningen, anser kommentatorer i DN och SVT.

SVT:s Mats Knutson konstaterar att intervjun retar gallfeber på centerpartisterna.

– Andersson inser väl att om nu samtalen mellan de rödgröna partierna är i ett känsligt skede kan de störas av den här typen av hårdnad konflikt mellan C och V, säger han.

M-ledaren Ulf Kristersson, som just nu har sonderingsuppdraget, vill helst av allt locka över C, säger Knutson vidare. Den här situationen kan gynna honom och göra det svårare för Andersson att få ihop sitt regeringsunderlag.

DN:s Tomas Ramberg skriver att Gabrielssons ”oborstade jargong” slår tillbaka mot partiet i ett hyperkänsligt läge. Det spelar ingen roll att intervjun gjordes för nästan två veckor sedan – tajmingen är dålig.

Utspelet kommer just när C:s ledning börjat vänja sig vid tanken på att regeringsbildningen kommer att kräva eftergifter till V, skriver han. Nu har C:s förhandlingsposition förbättrats då de kan peka på V:s omognad och samtidigt försvaras av S.

”Ska det bli någon överenskommelse behöver alla de ingående partierna framstå som både vinnare och förlorare.”