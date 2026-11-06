Moderatledaren Ulf Kristersson skulle kunna sondera för en ren M-regering för att locka över Centerpartiet till sin sida av politiken, säger flera källor inom Tidöpartierna till Expressen.

Centerpartiets röda linjer mot Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ligger fast, men partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist har tidigare sagt att partiet skulle kunna backa en ren S-regering. Därför borde partiet kunna acceptera en liknande lösning till höger, menar källorna.

Då skulle drömmen om en rödgrön regering gå i kras, konstaterar en S-källa.

– Deras mandat behövs, säger socialdemokraten till Expressen.