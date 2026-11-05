Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson ska hålla en pressträff i Sölvesborg i morgon klockan 12.30 där han ska ”redogöra för regeringsfrågan”. Det meddelar SD i ett pressmeddelande.

Ulf Kristersson (M) håller på att sondera för ett regeringsalternativ. För en riksdagsmajoritet behövs mandat från Centerpartiet, som hållit dörren stängd till samarbete med SD.

Hittills har SD hållit fast vid sitt krav om ministerposter för att rösta ja till en regering.