SOK kritiserar IOK-beslutet – men tänker inte bojkotta

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är besviken efter beslutet att ryska idrottare tillåts tävla i OS igen från och med 2028. I ett uttalande säger ordförande Hans von Uthmann att Sveriges inställning i frågan inte har förändrats.

”Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) anser att det är fel att låta Ryssland få tävla i OS igen”, står det i SOK:s pressmeddelande.

Uthmann betonar att Sverige inte har några planer på att bojkotta spelen i Los Angeles 2028 med anledning av beskedet.

– Vi tror inte på bojkott, säger han.