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Hans von Uthmann, ordförande för SOK. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Ryska invasionenSommar-OS 2028

SOK kritiserar IOK-beslutet – men tänker inte bojkotta

Av Jacob Ruderstam
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Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är besviken efter beslutet att ryska idrottare tillåts tävla i OS igen från och med 2028. I ett uttalande säger ordförande Hans von Uthmann att Sveriges inställning i frågan inte har förändrats.

”Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) anser att det är fel att låta Ryssland få tävla i OS igen”, står det i SOK:s pressmeddelande.

Uthmann betonar att Sverige inte har några planer på att bojkotta spelen i Los Angeles 2028 med anledning av beskedet.

– Vi tror inte på bojkott, säger han.

Idrottsministern: ”Ett bedrövligt beslut”
TT
Ryssland har varit avstängt från OS sedan 2023
Sveriges Television
Ryssland välkomnar beskedet: ”OS måste vara fria från politik”
AFP  · Ofta betalvägg
Läs SOK:s uttalande här
pressmeddelande · sok.se
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