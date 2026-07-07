SOK kritiserar IOK-beslutet – men tänker inte bojkotta
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är besviken efter beslutet att ryska idrottare tillåts tävla i OS igen från och med 2028. I ett uttalande säger ordförande Hans von Uthmann att Sveriges inställning i frågan inte har förändrats.
”Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) anser att det är fel att låta Ryssland få tävla i OS igen”, står det i SOK:s pressmeddelande.
Uthmann betonar att Sverige inte har några planer på att bojkotta spelen i Los Angeles 2028 med anledning av beskedet.
– Vi tror inte på bojkott, säger han.
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