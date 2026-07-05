Sommarpraten som stack ut: Skånska rövar och Göranzon svingar vilt

Maria Maunsbach och Marie Göranzon. (Sveriges Radio)

Kvinnor dominerar den andra hela sommarpratsveckan. Filosofen Ann Heberlein bryter ett traditionellt sommarpratsmönster genom att inte prata om sig själv. Marie Göranzon svingar vilt åt alla håll i sitt ”sista” program. Och DN:s recensent kan inte låta bli att bli totalt förnärmad av Maria Maunsbachs påstående om skånska män.

Maria Maunsback tillsammans med Bibi Rödöö (Sveriges Radio)

Full pott när författaren pratar om ”rejäla rövar”

Skånska författaren Maria Maunsbach sommarpratsdebuterade i veckan med ett program om hur man bildar en familj utanför normen. Programmet handlar om hur de som står henne närmast i dag blev en del av hennes innersta krets – på oväntade sätt. ”Men hennes sommar handlar mindre om rädslan att bli sedd som ’skadat gods’, och mer om de möten och sammanhang som genom åren skapat hennes egen brokiga familj”, skriver Expressens Kristin Södrén Sjögren och delar ut fem av fem getingar. DN:s kulturskribent, tillika skåning, Kajsa Haidl tycker att programmet är en aning rörigt och önskar att Maunsbach hade stannat kvar längre i det sårbara. Hon blir också förnärmad av författarens påstående om att skånska män älskar en stor rumpa. ”Nej, vill man ropa tillbaka, sluta klumpa ihop oss. Inte alla skåningar älskar en rejäl röv!”, skriver hon.

Marie Göranzon tar emot hedersguldbaggen för lång och trogen tjänst inom svensk film under Guldbaggegalan på Cirkus i Stockholm (Jonas Ekströmer/TT)

Kritik mot Metoo och Busch i sommarpratet från ”dödsbädden”

Det är inte första gången den folkkära skådespelaren Marie Göranzon sommarpratar – men det kan vara den sista. Hon inleder programmet med att berätta att hon ska ”bränna av något”. Och det gör hon minsann. Det ena kvällstidningsstoffet avhandlas efter det andra. Allt från otroheten med Jan Malmsjö, skvallret på Dramaten och kritiken mot Metoo-rörelsen. – Det moraliska gick före det juridiska, det blev godtyckligt. Metoo var en bra rörelse, men det dödade en del, säger Göranzon bland annat. Hon får också in ett och annat slag mot Ebba Busch (KD) och elsparkcyklar på Östermalm. I GP skriver Nina Morby att Göranzon ”svingar flitigt med sleven”. ”I all sin enkelhet är det en vacker berättelse om försoning, vänskap och vad som faktiskt spelar roll här i livet”, skriver hon.

STOCKHOLM 2026-02-02 Författaren och filosofen Ann Heberlein. (Joakim Ståhl/SVD/TT)

Heberlein vänder blicken från sig själv och mot faster Gunnel

Författaren och filosofen Ann Heberlein bryter mot Sommarpratets normer och ägnar sitt program åt att prata om något helt annat. Nämligen sin faster Gunnel, som var en av de över 60 000 svenskar som tvångssteriliserades mellan 1935 och 1975. ”Det är en skakande historia, trots sin folkhemska vardaglighet. Eller just därför”, skriver Expressens gästrecensent och författaren Bengt Ohlsson. Han utdelar högsta möjliga betyg. DN:s Matilda Källén tycker att programmet är fängslande, men inte särskilt personligt. ”Den som hoppats på en tell all om uppmärksammade och (inte ogrundat) kritiserade hopp mellan vitt skilda politiska läger lär bli besviken”, fortsätter hon.

Så var resten av sommarpratsveckan