Sommarpraten som stack ut: Smygfota Zlatan och obekväm stund med filmstjärna

Sebastian Siemiatkowski, Behrang Safari och Evelyn Mok. (Sveriges Radio.)

En börsnoterad vd, en som får betalt för att få folk att skratta och ett tidigare fotbollsproffs sammanfattar denna veckas Sommarprogram i P1. Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski blir oväntat sårbar när han pratar om sin pappa, Behrang Safari får högsta betyg när han pratar om sina söner och relationen till Zlatan Ibrahimovic, och Evelyn Moks anekdot om ett av Hollywoods hetaste namn får DN skribent att kikna av skratt.

Sebastian Siemiatkowski under Klarnas börsnotering på Wall Street förra året. (Richard Drew/AP)

Klarnas vd viddrör inte de moraliska frågorna – men är sårbar

När ledare för mångmiljardbolag ska berätta sin livshistoria tenderar de att gå i samma fälla. Till stor del är det även så Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski gör när han får tala till radiolyssnarna i P1. Han berättar om hur han under uppväxten cyklar i motvind i ett av Uppsalas miljonprogram och hur han tar jobb på en snabbmatskedja för att ha råd med samma saker som sina kompisar. Även Klarna har inte alltid varit den framgång som man i dag förknippar bolaget med, konstaterar Siemiatkowski. Men mitt i den sedvanliga entreprenörssagan bryter Siemiatkowski mönstret och blir sårbar. Det sker när han berättar om faderns missbruk och deras såriga relation, konstaterar både GP:s och DN:s recensenter. ”Vid ett tillfälle låter Siemiatkowski nästan som om han brister i gråt under sändningen”, skriver Jonathan Bengtsson i GP. Han konstaterar samtidigt att det är synd att vd inte riktigt bemöter den kritik som så ofta lyfts mot betaltjänster som Klarna. Även DN:s skribent anser att Siemiatkowski borde reflekterat mer kring just den frågan.

Skådespelaren och komikern Evelyn Mok. (Mickan Palmqvist/TT)

Evelyn Mok blev mobbad av komikerkollegorna i London

Skådespelaren och komikern Evelyn Mok försökte slå igenom på standupscenen i London under förra årtiondet. Men ju bättre hon blev på scenen, desto sämre behandlades hon av sina komikerkollegor. I sitt Sommar i P1 berättar Mok om åren i den brittiska huvudstaden – och om hur pandemin till slut blev hennes räddning. – Mobbningen blev så allvarlig att mina rumskamrater började reagera på mina komikervänner. ”Vad är det för människor du umgås med?”, berättar hon i programmet. Det är trivsamt att bjudas in i Evelyn Moks värld, konstaterar DN Tara Moshizi. ”Det som framför allt gör Evelyn Mok intressant att lyssna på är hur hon lyfter fram dråpligheterna, skaven och såren. Allt det där som man vill förtränga sätter hon i stället ljuset på”, skriver hon. I programmet lyckas Mok också med en komikers främsta uppdrag – att få recensenterna att skratta högt. Den här gången åt historien om när hon råkade trampa på en Hollywoodstjärnas klänning under en galapremiär.

Behrang Safari under fotbollsmatch med MFF 2016. (Björn Lindgren/TT)

Full pott när Safari smygfotar Zlatan och berättar om sönerna

Behrang Safari gjorde sig ett namn som vänsterback i Malmö FF och det svenska landslaget. Han spelade även i Belgien och Schweiz. En del av Sommarpratet handlar just om när han abrupt fick lämna den internationella karriären bakom sig efter att hans son fått en autismdiagnos. Safari berättar också om hur han med kort varsel kastades in i den klassiska VM-kvalmatchen mot Tyskland 2012, och hur nervositeten inför avspark fick oväntat stöd av Zlatan Ibrahimovic. – Tror du på Gud? frågade han, berättar Safari. GP recensent Jonathan Bengtsson hade önskat fler anekdoter om den numera historiska vändningen mot tyskarna. DN:s Jens Littorin håller med och skriver att han vill veta mer om det som skedde bakom fotbollsplanen. Men Expressens Kristin Södrén Sjögren verkar tycka att det är alldeles lagom mycket fotbollssnack och delar ut högsta möjliga betyg till den tidigare MFF-backen. ”Safari är bjussig och har glimten i ögat när han berättar om sina fuck ups – som när han smygfotar Zlatan och glömmer stänga av blixten och sen tvingas hitta på en undanflykt”, skriver hon.

Så var resten av sommarpratsveckan