Space X arbete för hållbarhet får bottenbetyg
Elon Musks rymdbolag Space X får det lägsta möjliga hållbarhetsbetyget av indexleverantören MSCI, skriver Financial Times.
Bolaget får betyget CCC för sitt arbete enligt de så kallade ESG-kriterierna miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det är samma betyg som den ryska staten fick efter invasionen av Ukraina.
Enligt indexleverantören ligger Space X efter i hållbarhetsarbetet på grund av hög exponering mot ESG-risker och bristande hantering av dem.
I MSCI:s kategori för hållbarhetsrelaterade incidenter får Space X betyget ett av tio och en så kallad orange flagga. Den märkningen ges till bolag som bedöms vara direkt eller indirekt involverade i en eller flera allvarliga kontroverser.
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