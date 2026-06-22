Space X arbete för hållbarhet får bottenbetyg

Elon Musks rymdbolag Space X får det lägsta möjliga hållbarhetsbetyget av indexleverantören MSCI, skriver Financial Times.

Bolaget får betyget CCC för sitt arbete enligt de så kallade ESG-kriterierna miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det är samma betyg som den ryska staten fick efter invasionen av Ukraina.

Enligt indexleverantören ligger Space X efter i hållbarhetsarbetet på grund av hög exponering mot ESG-risker och bristande hantering av dem.

I MSCI:s kategori för hållbarhetsrelaterade incidenter får Space X betyget ett av tio och en så kallad orange flagga. Den märkningen ges till bolag som bedöms vara direkt eller indirekt involverade i en eller flera allvarliga kontroverser.