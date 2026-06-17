Space X-feber råder bland svenska småsparare

Även svenska småsparare har rusat till Elon Musks rymdbolag Space X. Efter fredagens börsdebut på Wall Street blev rymdbolagets aktie direkt den mest nettoköpta under hela juni månad bland Avanzas kunder, uppger nätmäklaren för DI.

”Det är uppenbart att kunderna vill vara med på denna raketresa som vi fått skåda hittills”, skriver spartalespersonen Elin Benjaminsson i en kommentar till tidningen.

Efter tre handelsdagar äger fler än 21 000 Avanzakunder Space X-aktien.