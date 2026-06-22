Space X gör affär med AI-bolag – värt 60 miljarder
Rymdbolaget Space X har tecknat ett avtal med AI-bolaget Reflection värt motsvarande runt 60 miljarder kronor. Det rapporterar flera medier.
Affären ger Reflection tillgång till Nvidias GB300-chip i Space X datacenter Colossus. Reflection ska betala 150 miljoner dollar per månad från 1 juli till och med 2029.
Reflection utvecklar AI-modeller med öppen källkod. Bolaget värderades i sin senaste kapitalrunda till 25 miljarder dollar, skriver CNBC.
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