Space X gör affär med AI-bolag – värt 60 miljarder

Rymdbolaget Space X har tecknat ett avtal med AI-bolaget Reflection värt motsvarande runt 60 miljarder kronor. Det rapporterar flera medier.

Affären ger Reflection tillgång till Nvidias GB300-chip i Space X datacenter Colossus. Reflection ska betala 150 miljoner dollar per månad från 1 juli till och med 2029.

Reflection utvecklar AI-modeller med öppen källkod. Bolaget värderades i sin senaste kapitalrunda till 25 miljarder dollar, skriver CNBC.