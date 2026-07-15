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Arkivbild på Sebastian Siemiatkowski från Klarnas börsnotering i september. (Richard Drew / AP)
Rapportfloden

Space X-noteringen ett lyft för Siemiatkowskis Flat

Av Tomas Ekelund
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Värdet på tillgångarna i Sebastian Siemiatkowskis investmentbolag Flat Capital låg på 11,14 kronor per aktie i slutet på det andra kvartalet, enligt morgonens delårsrapport. Det är klart lägre än för ett år sedan men över 50 procent högre än vid första kvartalets utgång.

En förklaring till uppgången är börsnoteringen av Elon Musks rymdbolag Space X. Flat Capitals aktier i bolaget är värda 203 miljoner kronor, enligt rapporten.

I slutet på andra kvartalet för ett år sedan var substansvärdet 14,04 kronor
efn.se
I slutet på första kvartalet var substansvärdet 7,35 kronor
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