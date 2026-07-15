Space X-noteringen ett lyft för Siemiatkowskis Flat

Värdet på tillgångarna i Sebastian Siemiatkowskis investmentbolag Flat Capital låg på 11,14 kronor per aktie i slutet på det andra kvartalet, enligt morgonens delårsrapport. Det är klart lägre än för ett år sedan men över 50 procent högre än vid första kvartalets utgång.

En förklaring till uppgången är börsnoteringen av Elon Musks rymdbolag Space X. Flat Capitals aktier i bolaget är värda 203 miljoner kronor, enligt rapporten.