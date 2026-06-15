Space X har gjort rymden glödhet bland investerare
Börsnoteringen av Space X eldar på intresset för sektorn och har fått investerare att plöja ner pengar i rymdstartuper, skriver Wall Street Journal.
– Rymdsektorn var redan het innan Space X börsnotering aviserades, men nu har utvecklingen fått turbofart, säger Tom Mueller, tidigare toppchef på Space X och grundare av startupen Impulse Space, till tidningen.
Under 2025 tog amerikanska rymdbolag in 7,1 miljarder dollar, motsvarande 67 miljarder kronor, i riskkapital, den högsta nivån på flera år.
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