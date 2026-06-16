Spretig öppning på Wall Street – Space X fortsätter upp

Det tre dagar långa börsrallyt på Wall Street tar överlag en paus på onsdagen.

Efter några minuter in i handeln står breda S&P 500 kring nollan, liksom tekniktunga Nasdaq. Dow Jones, som nådde en ny rekordnivå i går, handlas däremot muntert och stiger 0,7 procent.

Investerare riktar nu blickarna mot Federal Reserves första räntebesked under Kevin Warshs ledning.

– Alla ögon kommer att vara riktade mot Fed och hur Kevin Warsh hanterar konflikten mellan stigande inflation och utsikterna till lägre energiinflation när Hormuzsundet återöppnas, säger Joachim Klement på Panmure Liberum till Bloomberg.

Elon Musks börsnykomling Space X lyfter för tredje dagen i rad efter debuten. Aktien rusar 7 procent.

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