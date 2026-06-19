Starmer gratulerar utmanaren: ”Optimism”
Den brittiska premiärministern Keir Starmer har gratulerat utmanaren Andy Burnham till vinsten i fyllnadsvalet i Makerfield.
”Väljarna valde Labours kampanj för hopp och optimism framför splittring och hat”, skriver han på X.
Vinsten var nödvändig för att Burnham formellt ska kunna inleda processen i att utmana premiärministern. Starmer har tidigare sagt att han kommer försvara sin post.
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