Starmer gratulerar utmanaren: ”Optimism”

Den brittiska premiärministern Keir Starmer har gratulerat utmanaren Andy Burnham till vinsten i fyllnadsvalet i Makerfield.

”Väljarna valde Labours kampanj för hopp och optimism framför splittring och hat”, skriver han på X.

Vinsten var nödvändig för att Burnham formellt ska kunna inleda processen i att utmana premiärministern. Starmer har tidigare sagt att han kommer försvara sin post.