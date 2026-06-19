ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Keir Starmer. (Isabel Infantes /AP/TT / AP)
Politiska läget i Storbritannien

Starmer gratulerar utmanaren: ”Optimism”

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

Den brittiska premiärministern Keir Starmer har gratulerat utmanaren Andy Burnham till vinsten i fyllnadsvalet i Makerfield.

”Väljarna valde Labours kampanj för hopp och optimism framför splittring och hat”, skriver han på X.

Vinsten var nödvändig för att Burnham formellt ska kunna inleda processen i att utmana premiärministern. Starmer har tidigare sagt att han kommer försvara sin post.

Keir Starmer på X
Twitter
Gratulerade Burnham under fredagen
AFP  · Ofta betalvägg
Enligt Burnham har Labour ”en sista chans” att förändras
www.theguardian.com
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Politiska läget i StorbritannienEuropaStorbritannienAndy BurnhamKeir StarmerLabourBrittisk politik