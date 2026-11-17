Talmannen Andreas Norlén kommer att föreslå Ulf Kristersson i den tredje statsministeromröstningen, tror statsvetaren Jenny Madestam. Enligt henne kan M-ledaren gynnas av det även om han sannolikt röstas ner.

– Det kan ju vara så att Andersson inte lyckas inför den fjärde omröstningen och under den tiden så lyckas Kristersson få ihop det, säger hon till SvD.

Madestam bedömer samtidigt att ett extraval blir allt mer sannolikt så länge Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter.

Kristersson ska träffa talmannen klockan 14.30 i dag för att rapportera om sitt sonderingsuppdrag.