Många inom Centerpartiet är splittrade vad gäller regeringsfrågan. Réka Tolnai, liberal debattör och tidigare ordförande för Cuf, anser att en lösning åt vänster finns inom räckhåll. Allt som krävs är att V släpper kravet på ministerposter, säger hon i SVT:s Aktuellt.

– För jobben, för välfärden, för ett snällare Sverige, så måste de släppa regeringskravet. Då är det möjligt i morgon, säger hon.

Karin Källström, oberoende centerpartistisk ledarskribent på Öresunds-posten, tycker att det vore bättre om C gick över till Ulf Kristersson (M).

Hon säger att C såväl som andra rödgröna partier borde lyssna på V när de säger att ministerkravet står fast. Det är bättre med en minoritetsregering som drar åt samma håll, säger hon, än en majoritetsregering med fullt inbördeskrig.

– Jag tror att det rödgröna laget kommer att implodera av sin egen kraft.