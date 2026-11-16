Vänsterpartiet måste ompröva kravet på ministerposter – om alternativet är en ny Tidöregering. Det säger den tidigare partiledaren Lars Ohly i en intervju med TV4 Nyheterna.

Om det blir extraval som leder till en ny Kristerssonregering tror han att V kommer att få bära skulden.

– Då kommer domen bli hård, tror jag, säger han.

Ohly riktar även hård kritik mot C, vars roll han kallar ”avskyvärd”.

– Centerpartiet är ju ett skämtparti som ens diskuterar att lämna sitt viktigaste vallöfte i valrörelsen, nämligen att ersätta Ulf Kristersson med en ny regering.