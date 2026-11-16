Det tidigare MP-språkröret Peter Eriksson har tidigare suttit i regeringsförhandlingar med S. Han säger till SvD att han ser skillnader mellan det Socialdemokraterna som han förhandlade med då, och det som försöker skapa regering i dag.

– De har ju i alla fall tidigare varit väldigt stöddiga och tyckt att de är det ”stora och duktiga partiet” och sådär. Men jag tror att de är lite stukade nu.

Även S tidigare partisekreterare Lars Stjernkvist säger att S brukade vara ”stöddigt”. Men han tror att partiet blivit mer ödmjukt.

Han tror att V kan komma att släppa sitt ministerkrav om S lyckas göra det svårt för V att förklara för sina väljare varför partiet säger nej, med tanke på att alternativet är en ny högerregering.