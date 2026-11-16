Centerpartiet valde att svänga in på en rödgrön återvändsgränd genom söndagens besked att man väljer Magdalena Anderssons (S) totalpaket framför Ulf Kristerssons (M). Det menar SvD:s inrikespolitiske kommentator Henrik Torehammar.

”Centerpartiet accepterar Vänsterpartiet som samarbetspartner i riksdagen, men inte som regeringspartner. Vänsterpartiet accepterar att samarbeta med Centerpartiet, men inte att ställas utanför regeringen”, skriver han i en kommentar.

Under tisdagseftermiddagen ska Ulf Kristersson (M) träffa talmannen Andreas Norlén för att diskutera sitt sonderingsuppdrag. SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson tror att Andersson kommer att få tillbaka uppdraget – eftersom Kristersson saknar stödet.

– Frågan är om talmannen vågar vaska en tredje omröstning, som man vet på förhand hur den ska sluta, säger Knutson.