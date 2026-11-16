Analyser: Talmannen vaskar inte en tredje omröstning
Centerpartiet valde att svänga in på en rödgrön återvändsgränd genom söndagens besked att man väljer Magdalena Anderssons (S) totalpaket framför Ulf Kristerssons (M). Det menar SvD:s inrikespolitiske kommentator Henrik Torehammar.
”Centerpartiet accepterar Vänsterpartiet som samarbetspartner i riksdagen, men inte som regeringspartner. Vänsterpartiet accepterar att samarbeta med Centerpartiet, men inte att ställas utanför regeringen”, skriver han i en kommentar.
Under tisdagseftermiddagen ska Ulf Kristersson (M) träffa talmannen Andreas Norlén för att diskutera sitt sonderingsuppdrag. SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson tror att Andersson kommer att få tillbaka uppdraget – eftersom Kristersson saknar stödet.
– Frågan är om talmannen vågar vaska en tredje omröstning, som man vet på förhand hur den ska sluta, säger Knutson.