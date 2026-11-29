Centerpartiets förtroenderåd har samlats för ett möte som ser ut att bli jämnt, enligt tidiga beräkningar. Partiet är helt splittrat i frågan om man ska rösta ja till Ulf Kristersson (M) i måndagens statsministeromröstning eller inte.

Oavsett vad förtroenderådet landar i kan ett antal riksdagsledamöter välja att gå emot linjen i måndagens omröstning, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Det säger statsvetaren Tommy Möller till SVT.

– Då blir de här personerna politiska vildar. Om det handlar om en stor del av riksdagsgruppen, då är det en partisprängning, säger han.

Inför mötet som partiet samlas till i Stockholm på söndagseftermiddagen har nej-sidan gjort beräkningar som pekar på 28 ja-röster och 28 nej-röster och tre oklara, enligt uppgift till TT.