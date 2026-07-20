Stigande oljepris slår mot Ryanair
Det irländska lågprisflygbolaget Ryanair redovisar en nettovinst på 538 miljoner euro, motsvarande 5,9 miljarder kronor, för bolagets brutna räkenskapsårs första kvartal. Det skriver Bloomberg.
Under motsvarande kvartal i fjol gjorde bolaget en vinst på 820 miljoner euro, motsvarande 9,1 miljarder kronor. Vinstraset på 34 procent var större än väntat.
Bakom det försämrade resultatet ligger stigande oljepriser i spåren av konflikten i Mellanöstern. Bolaget har även behövt sänka priser då viljan att flyga har minskat.
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