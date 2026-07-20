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Arkivbild. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Stigande oljepris slår mot Ryanair

Av Magnus Eriksson
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Det irländska lågprisflygbolaget Ryanair redovisar en nettovinst på 538 miljoner euro, motsvarande 5,9 miljarder kronor, för bolagets brutna räkenskapsårs första kvartal. Det skriver Bloomberg.

Under motsvarande kvartal i fjol gjorde bolaget en vinst på 820 miljoner euro, motsvarande 9,1 miljarder kronor. Vinstraset på 34 procent var större än väntat.

Bakom det försämrade resultatet ligger stigande oljepriser i spåren av konflikten i Mellanöstern. Bolaget har även behövt sänka priser då viljan att flyga har minskat.

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Aftonbladet
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