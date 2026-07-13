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Arkivbild. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Stockholmsbörsen inleder veckan på rött

Av Magnus Eriksson
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Stockholmsbörsen inleder veckan med fallande kurser. Vid 11-tiden handlas storbolagsindexet OMXS30 ned med 0,4 procent samtidigt som det breda indexet OMXSPI backar med 0,5 procent.

Helgens stridigheter runt Persiska viken med stigande oljepriser som följd tynger sentimentet på marknaden.

En tung rapportvecka väntar, men på måndagen är det ganska lugnt. Förvärvsbolaget Vestum har släppt en kvartalsrapport som visade på sjunkande resultat och omsättning på årsbasis. Aktien stiger drygt 1 procent.

Fem styrelseledamöter i kursraketen Sivers Semiconductors har den senaste tiden köpt aktier i bolaget. Köpen är ett resultat av det ersättningsprogram som klubbades på årsstämman. Aktien backar med 8 procent.

Bland vinnarna återfinns oljebolaget Ipco som stiger med 1 procent i spåren av stigande oljepriser.

Även teleoperatörerna Telia och Tele2 stiger, med runt 2 procent.

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