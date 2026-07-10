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Ronnie Wood, Mick Jagger och Keith Richards i maj 2026. (Evan Agostini /AP/TT / AP)
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”Stones påminner om att de är världens bästa rockband”

Av Ebba Örn
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Farbröderna i Rolling stones är tillbaka med sitt 25:e album ”Foreign tongues” – och de gör det med besked enligt recensenterna.

För tre år sedan släppte rockbandet ”Hackney diamonds”, sitt första studioalbum på 18 år. Att man nu lyckas prestera ännu ett toppalbum är sensationellt, tycker Aftonbladets Håkan Steen som ger skivan en fyra i betyg.

”Rolling Stones vill, som de alltid har velat, bara påminna världen om vilket som är det bästa rock’n’rollbandet i världen en gång till.”

Även DN:s Johanna Paulsson ger en fyra i betyg och menar att ”Foreign tongues” visar att Rolling Stones är ett gäng gubbar som har kul i studion med andra farbröder.

Hon syftar då bland annat på Paul McCartney, som är en av flera artister som gästar plattan. Samtidigt tycker GP:s Johan Lindqvist att Keith Richards ”grymtande körsång” sätter större avtryck på plattan än gästerna.

Musik dör ofta i steget, fortsätter han.

”Och med det sagt är Rolling Stones, fascinerande nog, alltjämt i rörelse.”

Johanna Paulsson: Rolling Stones är ett gäng gubbar som har roligt i studion
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Håkan Steen: Stones gör det igen
recension · Aftonbladet
Johan Lindqvist: Stones är fascinerande nog ännu i rörelse
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Dave Simpson: Stampande blues och politik riktad mot Musk gör detta till ännu en sen triumf
recension · www.theguardian.com
Kory Grow: The Rolling Stones fortsätter sin framgångsvåg sent i karriären med ”Foreign Tongues”
recension · www.rollingstone.com

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