ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ukrainsk soldat (till höger) under en övning i Storbritannien. (AP)
Politiska läget i Storbritannien

Storbritannien rustar om efter ukrainsk modell

Av Adam Lindh
Publicerad:

Storbritannien väntas presentera den största omställningen av de väpnade styrkorna på flera decennier under tisdagen, rapporterar Politico.

Försvaret ska förändras med tydlig inspiration från Ukraina, med fokus på billiga vapensystem som kan slå ut mål med högt värde. Samtidigt ska innovationstakten öka kraftigt, med utvecklingscykler som ska mätas i veckor i stället för år, enligt det brittiska försvarsdepartementet.

I investeringsplanen, som blir en av premiärminister Keir Starmers sista stora satsningar innan han avgår, ingår även flera uppmärksammade förändringar. Storbritannien väntas bland annat prioritera ned den traditionella sjöstridsförmågan som länge varit ett kännetecken för landets militär. Planen innehåller inga nya anslag till de åtta jagarna av Typ 83 eller fregatterna av Typ 32, som varit en central del i återuppbyggnaden av flottan fram till 2030.

I stället ska sex nya stridsfartyg byggas för att fungera som ledningsfartyg för obemannade system, däribland undervattensfarkoster för ubåtsjakt av Typ 93.

Omkring 64 miljarder kronor avsätts till drönare
www.politico.eu
I planen vill försvaret också satsa på inhemsk AI-teknologi
Financial Times  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotellweekend – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Politiska läget i StorbritannienEuropaStorbritannienUkrainaKeir StarmerBrittisk politik