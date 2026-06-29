Storbritannien rustar om efter ukrainsk modell

Ukrainsk soldat (till höger) under en övning i Storbritannien.

Storbritannien väntas presentera den största omställningen av de väpnade styrkorna på flera decennier under tisdagen, rapporterar Politico.

Försvaret ska förändras med tydlig inspiration från Ukraina, med fokus på billiga vapensystem som kan slå ut mål med högt värde. Samtidigt ska innovationstakten öka kraftigt, med utvecklingscykler som ska mätas i veckor i stället för år, enligt det brittiska försvarsdepartementet.

I investeringsplanen, som blir en av premiärminister Keir Starmers sista stora satsningar innan han avgår, ingår även flera uppmärksammade förändringar. Storbritannien väntas bland annat prioritera ned den traditionella sjöstridsförmågan som länge varit ett kännetecken för landets militär. Planen innehåller inga nya anslag till de åtta jagarna av Typ 83 eller fregatterna av Typ 32, som varit en central del i återuppbyggnaden av flottan fram till 2030.

I stället ska sex nya stridsfartyg byggas för att fungera som ledningsfartyg för obemannade system, däribland undervattensfarkoster för ubåtsjakt av Typ 93.