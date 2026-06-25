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En man på ett tåg i London på onsdagen. (Kin Cheung /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Storbritannien slår nytt värmerekord för juni

Av Hedda Hallsenius
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Det är officiellt den varmaste junidagen som någonsin uppmätts i Storbritannien – igen, rapporterar Reuters.

I sydvästra England nådde temperaturen 36,4 grader under dagen, skriver Storbritanniens meteorologiska myndighet Met på X.

Det tidigare rekordet sattes i går. Innan dess var det en junidag år 1976 som höll värmerekordet.

The Met office på X
x.com
Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg
En av anledningarna till värmeböljan är att en ”värmekupol” bildats
BBC
The Guardian rapporterar löpande
www.theguardian.com
Sky News rapporterar löpande
Sky News
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