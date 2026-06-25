Storbritannien slår nytt värmerekord för juni
Det är officiellt den varmaste junidagen som någonsin uppmätts i Storbritannien – igen, rapporterar Reuters.
I sydvästra England nådde temperaturen 36,4 grader under dagen, skriver Storbritanniens meteorologiska myndighet Met på X.
Det tidigare rekordet sattes i går. Innan dess var det en junidag år 1976 som höll värmerekordet.
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