Storbritannien slår nytt värmerekord för juni

En man på ett tåg i London på onsdagen.

Det är officiellt den varmaste junidagen som någonsin uppmätts i Storbritannien – igen, rapporterar Reuters.

I sydvästra England nådde temperaturen 36,4 grader under dagen, skriver Storbritanniens meteorologiska myndighet Met på X.

Det tidigare rekordet sattes i går. Innan dess var det en junidag år 1976 som höll värmerekordet.