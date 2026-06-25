Larmet: Brittiska sjukhus på bristningsgränsen

Sjukhus i Storbritannien är på bristningsgränsen på grund av extremhettan, uppger läkare för The Guardian.

Det rör sig inte bara om patienter som behöver vård för värmeslag och liknande, vilket orsakat trängsel på flera sjukhus. Sjukhus börjar också få problem med att strålbehandlingsmaskiner och magnetkameror packar ihop och kylsystem går sönder.

Även it-servrar överhettades på onsdagen.

– Vi trodde vi skulle förlora allt. Så vi ombads stänga av alla datorer som inte var absolut nödvändiga, och all elektrisk utrustning som lampor, säger en läkare.