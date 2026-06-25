ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En fotgängare i London under värmeböljan. (Alastair Grant /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Larmet: Brittiska sjukhus på bristningsgränsen

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Sjukhus i Storbritannien är på bristningsgränsen på grund av extremhettan, uppger läkare för The Guardian.

Det rör sig inte bara om patienter som behöver vård för värmeslag och liknande, vilket orsakat trängsel på flera sjukhus. Sjukhus börjar också få problem med att strålbehandlingsmaskiner och magnetkameror packar ihop och kylsystem går sönder.

Även it-servrar överhettades på onsdagen.

– Vi trodde vi skulle förlora allt. Så vi ombads stänga av alla datorer som inte var absolut nödvändiga, och all elektrisk utrustning som lampor, säger en läkare.

Äldre människor på en geriatrisk avdelning behövde utstå temperaturer på omkring 35 grader
www.theguardian.com
Storbritannien slog temperaturrekordet för juni både i dag och i går
Reuters  · Ofta betalvägg
En av anledningarna till värmeböljan är att en ”värmekupol” bildats
BBC
The Guardian rapporterar löpande
live · www.theguardian.com
Sky News rapporterar löpande
live · Sky News
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite Hotels
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen