ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En kvinna sitter framför Tower Bridge i London. (Kin Cheung / AP)
Extremvädret i Europa

Storbritannien utfärdar röda värmevarningar

Av Adam Lindh
Publicerad:

Värmeböljan i Europa breder ut sig. Under helgen utfärdade Frankrike röda varningar i stora delar av landet, och antalet varningsområden har sedan dess utökats till 54 regioner. Nu har även Storbritannien utfärdat röda varningar för extremvärme i sex regioner, rapporterar Sky News.

Varningarna är ovanliga, skriver tv-kanalen. Under veckan kan Storbritannien dessutom slå sitt värmerekord för juni, som sattes 1976.

Flera skolor i landet har också meddelat att eleverna får gå hem tidigare, samtidigt som vissa skolor har lättat på reglerna kring skoluniformer.

Omni förklararVärmeböljan över kontinenten: Är detta Europas nya sommar?

Omni Mer
Varningen gäller från onsdag
live · Sky News
Två barn har hittats döda i en bil i Frankrike under värmen
www.france24.com
Totalt har tre personer dött i Frankrike
www.theguardian.com
BBC rapporterar löpande om värmen
live · BBC
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Extremvädret i EuropaFrankrikeEuropaStorbritannienKlimat & miljö