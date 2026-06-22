Storbritannien utfärdar röda värmevarningar

Värmeböljan i Europa breder ut sig. Under helgen utfärdade Frankrike röda varningar i stora delar av landet, och antalet varningsområden har sedan dess utökats till 54 regioner. Nu har även Storbritannien utfärdat röda varningar för extremvärme i sex regioner, rapporterar Sky News.

Varningarna är ovanliga, skriver tv-kanalen. Under veckan kan Storbritannien dessutom slå sitt värmerekord för juni, som sattes 1976.

Flera skolor i landet har också meddelat att eleverna får gå hem tidigare, samtidigt som vissa skolor har lättat på reglerna kring skoluniformer.