ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
(somkanae sawatdinak / Shutterstock)
MellanösternkrisenStämningen på börsen

Strateger: ”Genombrott – sundet det enda som spelar roll”

Av Aron Sigblad
Publicerad:

Även om svåra frågor fortfarande återstår beskrivs dagens fredsavtal mellan USA och Iran som ett ”stort genombrott” och som ”positivt för marknaderna”. Det säger flera bedömare till internationella medier.

– För marknaderna är sundet det enda som spelar roll, eftersom en blockering av det hade varit mest skadlig för den globala ekonomin, säger Macquaries valuta- och räntestrateg Thierry Wizman till Reuters.

Beskedet fick oljepriserna att falla omkring 4 procent. Brentoljan handlas nu kring 81 dollar per fat, den lägsta nivån på tre månader.

Michael Landsberg på Landsberg Bennett Private Wealth Management varnar samtidigt för att nya motsättningar kan uppstå mellan parterna, inte minst kring frågan om Irans kärnprogram. Men i det stora hela väntas återöppnandet av Hormuzsundet bidra till lägre oljepriser, säger han till Bloomberg.

S&P 500 på väg mot bästa börsdagen sedan april
Bloomberg  · Ofta betalvägg
VIX-index på sjudagarslägsta på 16,35
Reuters  · Ofta betalvägg
Följ oljepriserna
oilprice.com
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenStämningen på börsenHormuzsundetEnergi & råvarorWall StreetIranUSADonald Trump