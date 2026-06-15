Strateger: ”Genombrott – sundet det enda som spelar roll”

Även om svåra frågor fortfarande återstår beskrivs dagens fredsavtal mellan USA och Iran som ett ”stort genombrott” och som ”positivt för marknaderna”. Det säger flera bedömare till internationella medier.

– För marknaderna är sundet det enda som spelar roll, eftersom en blockering av det hade varit mest skadlig för den globala ekonomin, säger Macquaries valuta- och räntestrateg Thierry Wizman till Reuters.

Beskedet fick oljepriserna att falla omkring 4 procent. Brentoljan handlas nu kring 81 dollar per fat, den lägsta nivån på tre månader.

Michael Landsberg på Landsberg Bennett Private Wealth Management varnar samtidigt för att nya motsättningar kan uppstå mellan parterna, inte minst kring frågan om Irans kärnprogram. Men i det stora hela väntas återöppnandet av Hormuzsundet bidra till lägre oljepriser, säger han till Bloomberg.