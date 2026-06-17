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Finansminister Elisabeth Svantesson (M) på Finansdepartementets takterrass. (Jessica Gow / TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska tillväxten

Svantesson behåller prognos – BNP upp 2,3 procent

Av Tor Gasslander
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Regeringen ändrar inte sin prognos för svensk ekonomi, rapporterar TT. BNP väntas växa med 2,3 procent i år och arbetslösheten sjunka till 8,5 procent, precis som vid den senaste bedömningen i början av maj.

– Arbetslösheten, ja, den är för hög, men nu börjar det gå åt rätt håll, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Riksbanken bedömer samtidigt att sannolikheten för en räntehöjning i år har ökat. Statsfinansernas underskott väntas bli 2,5 procent av BNP innan de når balans inom några år.

Just nu upplåst för alla
Svenska tillväxtenKontext
Osäkerheten kring Irankriget har fått regeringen att sänka sin tillväxtprognos för 2026. Samtidigt har frågan om staten bör stötta svenska företag i händelse av en inbromsning aktualiserats. Partierna är splittrade.
Regeringen håller fast vid prognos - ”rätt håll”
TT
Konjunkturinstitutet spår räntehöjningar både 2026 och 2027
TT
Lågkonjunkturen ebbar ut 2027
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