Svantesson behåller prognos – BNP upp 2,3 procent

Regeringen ändrar inte sin prognos för svensk ekonomi, rapporterar TT. BNP väntas växa med 2,3 procent i år och arbetslösheten sjunka till 8,5 procent, precis som vid den senaste bedömningen i början av maj.

– Arbetslösheten, ja, den är för hög, men nu börjar det gå åt rätt håll, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Riksbanken bedömer samtidigt att sannolikheten för en räntehöjning i år har ökat. Statsfinansernas underskott väntas bli 2,5 procent av BNP innan de når balans inom några år.