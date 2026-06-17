Svantesson behåller prognos – BNP upp 2,3 procent
Regeringen ändrar inte sin prognos för svensk ekonomi, rapporterar TT. BNP väntas växa med 2,3 procent i år och arbetslösheten sjunka till 8,5 procent, precis som vid den senaste bedömningen i början av maj.
– Arbetslösheten, ja, den är för hög, men nu börjar det gå åt rätt håll, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).
Riksbanken bedömer samtidigt att sannolikheten för en räntehöjning i år har ökat. Statsfinansernas underskott väntas bli 2,5 procent av BNP innan de når balans inom några år.
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Svenska tillväxten • Kontext
Osäkerheten kring Irankriget har fått regeringen att sänka sin tillväxtprognos för 2026. Samtidigt har frågan om staten bör stötta svenska företag i händelse av en inbromsning aktualiserats. Partierna är splittrade.
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