Svantesson: ”Orimlig” nota för myndigheter i Almedalen

Finansminister Elisabeth Svantesson blir ”våldsamt provocerad” av Altingets nyhet om att myndigheter lägger hundratusentals kronor på sitt deltagande under Almedalsveckan, säger hon till Aftonbladet.

– Det är bra att de är här för diskussioner och debatter, men att lägga så mycket av skattebetalarnas pengar på Almedalsveckan är helt orimligt.

Kriminalvården och Försvarsmakten uppger för Altinget att de lägger 600 000 respektive 650 000 kronor på evenemanget. Svantesson lyfter just de två myndigheterna, och det faktum att de fått mycket ”väldigt mycket pengar” i tillskott under mandatperioden.