De svarta demokratiska väljare som Republikanerna försöker vinna över i vågmästarstaten Michigan fortsätter att stödja demokraten Abdul El-Sayed, enligt flera amerikanska medier. Detta trots att partikollegan Haley Stevens, med stort stöd bland delstatens svarta, har gått ut med sitt stöd för den republikanske motkandidaten i senatsvalet.

– Det här är en distraktion och folk kommer att sluta upp bakom Demokraterna. Men särskilt svarta säger till mig att de känner sig förrådda, och jag känner mig personligen förrådd, säger en väljare till NBC.

En annan påpekar att republikanen Mike Rogers konsekvent har röstat emot frågor som berör svarta i senaten, och att hans historia talar för sig själv.

Abdul El-Sayed vann över Haley Stevens i Demokraternas primärval. En av orsakerna bakom hennes stöd för republikanen Rogers är El-Sayeds kritik mot Israels krigföring i Gaza.

67 procent av svarta väljare i delstaten stödjer El-Sayed, mot 20 procent för Rogers, enligt News Nation.