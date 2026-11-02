Svenska AJ Produkter bojkottar ishockey-VM efter 37 år som sponsor, rapporterar TV4 Nyheterna. Skälet är att Ryssland släpps tillbaka in i mästerskapet.

Det innebär att AJ Produkters logo försvinner från bland annat rinkarna och domarnas kläder. Beslutet togs enhälligt av ägarna, ledningen och styrelsen, enligt vd:n Enock Johansson.

– Vi sponsrar idrott och de värderingarna som det står bakom, så det känns inte rätt när Ryssland är med efter invasionen i Ukraina, säger han.