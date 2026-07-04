Sveriges fregattköp sågas: ”Har ni alls följt vårt krig?”
Sverige rustar försvaret med fyra fregatter. Men när SvD möter den ukrainska marinkåren är domen kring affären stenhård.
Tidningen är på plats någonstans i södra Ukraina för att ta del av marinkårens senaste havsdrönare. ”Barracuda” kan packas med alltifrån havsminor och spaningssystem till sex mindre drönare laddade med sprängmedel. För priset av fyra fregatter hade Sverige kunnat köpa 15 000 Barracudas, säger en av drönarens utvecklare och ägare.
– Har ni alls följt vårt krig, frågar han och pekar mot havsdrönaren:
– Tänk er två sådana i Östersjön. De packas med tio självmordsdrönare. Det tar 15 minuter, och sedan har ni inga fregatter kvar.
bakgrund
Fregatt
Wikipedia (sv)
Fregatt är en typ av örlogsfartyg. Under segelfartygens tid var fregatter en typ av segelfartyg, men sedan senare hälften av 1800-talet avser det även ett motordrivet fartyg. Ordet härstammar från det italienska fregata, som ursprungligen var en benämning på ett slags roddbåt.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen