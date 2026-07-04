Sveriges fregattköp sågas: ”Har ni alls följt vårt krig?”

Bild från när den franska fregatten Amiral Ronarc’h besökte Göteborgs hamn i februari. Fartyget ingår i FDI-programmet och Sverige avser att köpa in fyra liknande fartyg.

Sverige rustar försvaret med fyra fregatter. Men när SvD möter den ukrainska marinkåren är domen kring affären stenhård.

Tidningen är på plats någonstans i södra Ukraina för att ta del av marinkårens senaste havsdrönare. ”Barracuda” kan packas med alltifrån havsminor och spaningssystem till sex mindre drönare laddade med sprängmedel. För priset av fyra fregatter hade Sverige kunnat köpa 15 000 Barracudas, säger en av drönarens utvecklare och ägare.

– Har ni alls följt vårt krig, frågar han och pekar mot havsdrönaren:

– Tänk er två sådana i Östersjön. De packas med tio självmordsdrönare. Det tar 15 minuter, och sedan har ni inga fregatter kvar.