Svenska ordföranden förde fram kritik mot Infantino
Det svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström passade på att framföra kritik mot det internationella fotbollsförbundet Fifa när han hamnade bredvid den kritiserade Fifachefen Gianni Infantino på läktaren. Det säger Åström till flera medier.
– Fifa har gått för långt i politiseringen och det nämnde jag under samtalet.
Åström och Infantino syntes tillsammans i samband med Sveriges match mot Nederländerna. När Infantino syntes på storbildsskärmen inne på arenan hördes burop från publiken.
Infantino, som varit president i tio år, har bland annat kritiserats för hur han styr förbundet och den nära relationen till Donald Trump.
bakgrund
Gianni Infantino
Wikipedia (sv)
Gianni Vincenzo Infantino, född 23 mars 1970 i Brig, Valais, är en italiensk-schweizisk fotbollsfunktionär och jurist.
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