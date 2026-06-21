Svenska ordföranden förde fram kritik mot Infantino

Simon Åström (höger), här tillsammans med generalsekreterare Niclas Carlnén, på läktaren under Sveriges match mot Nederländerna.

Det svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström passade på att framföra kritik mot det internationella fotbollsförbundet Fifa när han hamnade bredvid den kritiserade Fifachefen Gianni Infantino på läktaren. Det säger Åström till flera medier.

– Fifa har gått för långt i politiseringen och det nämnde jag under samtalet.

Åström och Infantino syntes tillsammans i samband med Sveriges match mot Nederländerna. När Infantino syntes på storbildsskärmen inne på arenan hördes burop från publiken.

Infantino, som varit president i tio år, har bland annat kritiserats för hur han styr förbundet och den nära relationen till Donald Trump.