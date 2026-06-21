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Simon Åström (höger), här tillsammans med generalsekreterare Niclas Carlnén, på läktaren under Sveriges match mot Nederländerna. (LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Svenska ordföranden förde fram kritik mot Infantino

Av Jacob Ruderstam
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Det svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström passade på att framföra kritik mot det internationella fotbollsförbundet Fifa när han hamnade bredvid den kritiserade Fifachefen Gianni Infantino på läktaren. Det säger Åström till flera medier.

– Fifa har gått för långt i politiseringen och det nämnde jag under samtalet.

Åström och Infantino syntes tillsammans i samband med Sveriges match mot Nederländerna. När Infantino syntes på storbildsskärmen inne på arenan hördes burop från publiken.

Infantino, som varit president i tio år, har bland annat kritiserats för hur han styr förbundet och den nära relationen till Donald Trump.

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Åström: Vi pratade också om samarbetet mellan SvFF och Fifa
www.fotbollskanalen.se
Ordföranden: ”Upplever att det går att prata med honom”
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Åström tog bland annat upp Fifas fredspris – som gavs till Donald Trump
Aftonbladet
Erik Niva: ”Infantinos Fifa ingår mer eller mindre i Trumpadministrationen” (2 juni)
tv+text · Sveriges Television
bakgrund
 
Gianni Infantino
Wikipedia (sv)
Gianni Vincenzo Infantino, född 23 mars 1970 i Brig, Valais, är en italiensk-schweizisk fotbollsfunktionär och jurist.
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