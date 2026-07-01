Sverige ger miljonstöd till Venezuela efter skalven
Sverige ger 25 miljoner kronor i humanitärt bistånd till Venezuela efter förra veckans kraftiga jordbävningar. Det skriver TT. Stödet kommer att distribueras via FN och Rädda barnen.
”Människor som redan lever i stor utsatthet har drabbats hårt av jordbävningarnas förödelse. Tusentals människor står utan hem och saknar tillgång till mat och rent vatten”, säger biståndsminister Benjamin Dousa (M) i ett uttalande.
De två skalven inträffade inom loppet av bara någon minut den 24 juni. Närmare 2 000 personer har bekräftats döda.
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