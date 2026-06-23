Opinionsläget • Omni förklarar
Sverige kan få en rödgrön majoritet – därför ger det Andersson huvudvärk
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet närmar sig egen majoritet i opinionsmätningarna. Men för Magdalena Andersson riskerar en rödgrön valvinst bli mer en huvudvärk än en möjlighet.
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