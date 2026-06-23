ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
OpinionslägetOmni förklarar

Sverige kan få en rödgrön majoritet – därför ger det Andersson huvudvärk

Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar tar en selfie under Nobelfesten 2023. (Christine Olsson/TT)

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet närmar sig egen majoritet i opinionsmätningarna. Men för Magdalena Andersson riskerar en rödgrön valvinst bli mer en huvudvärk än en möjlighet.

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen